الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أمس السبت وحتى صباح اليوم، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون .
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات القدس، قلقيلية، نابلس، والخليل، جنين، ورافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة ، في السابع من اكتوبر 2023 ، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 10 آلاف معتقل من الضفة بما فيها القدس .
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، ترافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
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