أخبار اليمن : احذروا من الساعات القادمة: أمطار وسيول جارفة

احذروا من الساعات القادمة: أمطار وسيول جارفةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منها، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تصحبها الرياح الهابطة وحبات البرد أحياناً على محافظات مأرب، الجوف، صنعاء، صعدة، حجة، المحويت، عمران، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، شمال لحج، البيضاء وسهل ومرتفعات تهامة وصولاً إلى السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت وشبوة والسواحل الجنوبية.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: السدة ـ إب: 07.9ملم، إب: 07.5، البيضاء: 04.0، صرفيت ـ المهرة: 3.5، تعز: 2.5، المحويت: 2.3، الضالع: 1.3ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، البيضاء، أبين، لحج، حجة، الحدية وسهل تهامة.

وأنذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية المصحوبة بحبات البرد أحيانا، والانهيارات الصخرية والطينية في المنحدرات الجبلية والبيوت الطينية.

كما أنذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة في الطرقات الجبلية، ومن الرياح الهابطة الشديدة المثيرة للأتربة والرمال في المناطق الساحلية والصحراوية.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.

