زيلينسكي يعين "سيرسكي" قائدا جديدا للقوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس، قرارا بتعيين الفريق أول ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للقوات المسلحة الأوكرانية خلفا لزالوجني، ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا".

وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق، أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، وعدد من المسؤولين البارزين في الدولة.

و قال نائب البرلمان الأوكراني الـ "رادا" يفغيني شفتشنكو إن القائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني وافق على أن يصبح سفيرا لأوكرانيا لدى بريطانيا.

يذكر أن الهجوم المضاد الأوكراني الذي قاده زالوجني باء بالفشل، ولم تتمكن قوات كييف من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة.

ويحاول نظام كييف باستمرار شن هجمات إرهابية يستهدف من خلالها البنى التحتية المدنية في المقاطعات الحدودية الروسية لصرف الانتباه عن فشل الهجوم المضاد الذي أطلقه الجيش الأوكراني العام الماضي ولم يحقق من خلاله أي نتائج تُذكر.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.