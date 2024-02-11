العالم اليوم - مصر: قناة السويس يمكنها استيعاب جزء من تأثير هجمات الحوثيين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 فبراير 2024 11:26 صباحاً - قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.

وأضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي أن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.

وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد قال في يناير الماضي إن إيرادات القناة انخفضت 40 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيدا عن هذا الممر.

وأوضح ربيع أن حركة عبور السفن تراجعت 30 بالمئة في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر نفسه على أساس سنوي.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد أعلنت عن تحقيق إجمالي إيرادات بلغ 4.3 مليار جنيه (139 مليون دولار) في الفترة من 1 يوليو لـ 31 ديسمبر 2023 (النصف الأول من العام المالي 23-24)، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه (84.1 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2022 (النصف الأول للعام المالي 22-23) بزيادة نسبتها 71 بالمئة.