نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفاصيل.. حزب الله يعلن استهدافه لجنود إسرائيليين وأجهزة تجسس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اليوم الأحد معلومات متعددة وكثيرة، مؤكدا استهدافه مجموعة ‏للجنود في منطقة مثلث الطيحات والأجهزة ‏التجسسية في موقع العباد، وموقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية، وكما استهدف جنود للجيش الإسرائيلي في جبل نذر.

وذكر وفقا لبيان وكالة الانباء روسيا اليوم أن حزب الله استهدفت تجمعا لجنود اسرائيليين فى منطقة مثلث الطيحات وتم استهدافهم بالأسلحة الصاروخية وتمت إصابتهم إصابة مباشرة وذلك فى عصر اليوم عند الساعة 03:00 عصرا.

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وأضافت أن حزب الله استهدف الأجهزة التجسسية فى موقع العباد بالأسلحة التى تناسبة وأصابوهم إصابة مباشرة وجاء ذلك فى عصر اليوم الساعة 03:05 عصر اليوم.‏

وأكد حزب الله إنه استهدف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلى بالأسلحة الصاروخية وأصابوهم اصابة مباشرة وذلك من 03:20 عصر يوم الاحد.

ونشر حزب الله مقاطع ومشاهد لطائرة استطلاعية للجيش الإسرائيلي وتمكنا من السيطرة عليها وأخذها وهيا بحالة فنية ممتازة.

وأوضح أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد اشتباكات متواصلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب فى قطاع غزة.

ويعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية، حيث دخلت الحرب في غزة إلى يومها الـ128 منذ يوم ٧ أكتوبر، على وقع تكثيف القوات الإسرائيلية استهداف مدينة رفح المصرية التي بقيت الأمل الأخير لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني.

