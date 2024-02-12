محكمة هولندية تأمر بوقف تصدير قطع غيار الطائرات من طراز إف-35 إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 06:32 مساءً - أمرت محكمة الاستئناف الهولندية، اليوم الاثنين، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

وقالت محكمة الاستئناف الهولندية: 'لا يمكن إنكار أن هناك خطرا واضحا في استخدام أجزاء إف-35 المصدرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي'.

قطع غيار الطائرات من طراز إف-35

وذكرت أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون 7 أيام، ورفضت طلبا مقدما من محامي الحكومة في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا بتعليق الأمر. ورفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان القضية على الحكومة الهولندية في ديسمبر الماضي. ولم تصل محكمة أقل درجة في حكم ابتدائي إلى حد إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف الصادرات رغم تصريحاتها بأن طائرات إف-35 ساهمت على الأرجح في انتهاك قوانين الحرب.

وذكرت المحكمة أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين القضايا السياسية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة. ونقضت محكمة الاستئناف ذلك قائلة إن المخاوف السياسية والاقتصادية لا تفوق الخطر الواضح من انتهاك قوانين الحرب.