بريطانيا: على إسرائيل التفكير بجدية قبل اتخاذ أي إجراء في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 06:32 مساءً - قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، إن على إسرائيل أن «تفكر بجدية» قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح، وذلك في أعقاب شن غارات جوية على المدينة الواقعة جنوبي غزة، والتي تعد الملاذ الأخير لما يزيد على مليون نازح فلسطيني.

قطاع غزة

وكان مسؤولو الصحة في غزة قد أعلنوا استشهاد نحو 67 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت المدينة.

وقال كاميرون، خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن الوضع في رفح وعما إذا كانت إسرائيل قد تجاوزت حدود القانون الدولي: «نعتقد أنه من المستحيل تصور إمكانية خوض حرب بين هؤلاء الناس، لا يوجد مكان يذهبون إليه».

وأضاف: «نحن قلقون للغاية بشأن الوضع ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر. لكن قبل كل شيء، ما نريده هو وقف فوري للمعارك، كما نريد أن يفضي ذلك إلى وقف إطلاق النار».