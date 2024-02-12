نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارلسون: بوتين مستعد للتوصل إلى حل توافقي حول أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، الذي أجرى مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم الروسي مستعد للتوصل إلى حل وسط حول أوكرانيا.

وقال كارلسون في القمة العالمية للحكومات في مدينة دبي بالإمارات، عندما سئل عما إذا كان بوتين على استعداد للوصول لحل وسط للأزمة الأوكرانية: "بالطبع".

وأشار الصحفي إلى أن عمل قادة أي دولة يجبرهم على إيجاد حل وسط.

وشدد كارلسون على أن "هذا ما يسمى بالدبلوماسية، وهو (بوتين) من بينهم".

وأكد بوتين، في المقابلة إنه يريد التوصل إلى تسوية للوضع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.

وأشار إلى رفض أوكرانيا للمفاوضات مع روسيا هو بناء على تعليمات من واشنطن. وأكد أنه يجب الآن على الولايات المتحدة تصحيح هذا الخطأ.

وكان كارلسون قد نشر ليلة الجمعة مقابلة أجراها مع الرئيس بوتين، يوم الثلاثاء الماضي، أثارت ضجة واسعة في الغرب والشرق على حد سواء، حتى قبل عرضها.

وذكرت رئيسة تحرير شبكة RT مارغريتا سيمونيان أن مشاهدات مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون بلغت نحو مليار على كافة المصادر، وبجميع لغات العالم.