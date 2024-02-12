نقل وزير الدفاع الأمريكي للعناية المركزة مجددًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 فبراير 2024 07:33 مساءً - أدخل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى قسم "العناية المركزة"، ويخضع لعلاج في المثانة على ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" في بيان نقلا عن أطبائه.

وجاء في البيان "بعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أدخل وزير الدفاع إلى قسم العناية المركزية في مركز وولتر ريد العسكري الطبي للحصول على العناية والخضوع للمراقبة"، وفقا لفرانس برس.

وكان متحدّث باسم البنتا جون أعلن، في وقت سابق، أنّ لويد أوستن الذي يُعاني سرطان البروستاتا، قد فوّض مهمّاته لنائبته الأحد، بعد ساعات على إدخاله المستشفى بسبب "مشكلة طارئة في المثانة". وقال المتحدّث بات رايدر في بيان "نحو الساعة 16:55، نَقل الوزير أوستن مهمّات" الوزارة إلى نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس.