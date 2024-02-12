نيبينزيا: تنفيذ اتفاقيات مينسك كان الفرصة الوحيدة لإحلال السلام في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تنفيذ اتفاقيات مينسك من قبل كييف كان الفرصة الوحيدة لإحلال السلام في أوكرانيا.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، عقد بمبادرة من روسيا: "كان تنفيذ كييف بحسن نية ومنهجي لاتفاقيات مينسك هو الفرصة الوحيدة لإحلال السلام في أوكرانيا. ومن أجل التوصل إلى تسوية، كان من الضروري في المقام الأول إجراء حوار مباشر وشامل ومحترم بين أطراف النزاع، دونيتسك ولوغانسك وكييف. كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات".

وأكد أنه لم يتم اتخاذ قرار شن عملية عسكرية خاصة إلا عندما "كان هناك إدراك واضح بأن جميع التدابير الممكنة للتوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية قد استنفدت، ولم يتبق لموسكو أي مخرج آخر لحماية الناس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من القتل الجماعي".

وتم التوقيع على مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذه الاتفاقيات في 12 فبراير 2015 في مينسك، ونصت الوثيقة المكونة من 13 نقطة، على وجه الخصوص، على وقف إطلاق النار في دونباس، وسحب الأسلحة الثقيلة من خط الترسيم بين قوات الأمن في كييف والقوات الشعبية، بالإضافة إلى تدابير أخرى للتوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد للوضع في دونباس.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، إن سلطات كييف وقعت على اتفاقيات مينسك، لكنها لم تكن تنوي تنفيذها قط.