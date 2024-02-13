نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوثيون يشعلون البحرالأحمر بهجمات جديدة على سفينة أمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثى اليمنية،اليوم الأثنين، إن الحوثيين في اليمن هاجموا السفينة التجارية "ستار إيريس " التي حدد المهاجمون أنها تابعة للولايات المتحدة.

وأضاف سريع لقناة المسيرة، إن "القوات البحرية اليمنية استهدفت السفينة الأمريكية ستار إيريس في البحر الأحمر بصواريخ مضادة للسفن"، ووصف الضربات بأنها مباشرة ودقيقة.

وفي وقت سابق، أفادت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تجارية مجهولة تعرضت لهجوم على بعد 40 ميلًا بحري جنوب ميناء المخا اليمني. ، تم إطلاق صاروخين على السفينة، لكن الطاقم لم يصب بأذى.

وقالت شركة " Marine Traffic" إن سفينة الشحن "Star Iris" التي تبحر تحت علم جزر مارشال غادرت ميناء فيلا دو كوندي البرازيلي متوجهة إلى بندر إمام الخميني الإيراني في هذا التاريخ بالضبط قبل شهر. وقد أبلغ الطاقم عن موقعه آخر مرة من وسط البحر الأحمر في وقت سابق من يوم الاثنين.

مع تصاعد النزاع في قطاع غزة، أعلنت حركة أنصار الله(الحوثيين) أنها ستشن ضربات على الأراضي الإسرائيلية وستمنع السفن الموالية لإسرائيل من المرور في مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى وقف تل أبيب،عمليتها العسكرية في غزة.

وهاجم الحوثيون عشرات السفن المدنية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ منتصف نوفمبر من العام الماضي.

في ليلة 12 يناير، شنت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات باستخدام الطائرات والسفن والغواصات ضد أهداف لحركة الحوثيين اليمنية في عدد من المدن، بما في ذلك صنعاء والحديدة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربة نفذت ردا على هجمات غير مسبوقة للحوثيين في البحر الأحمر وكانت دفاعية. وشملت الأهداف مواقع صواريخ وطائرات مسيرة ومحطات رادار تابعة للحوثيين. وتبع ذلك عدة عمليات أخرى من هذا القبيل.