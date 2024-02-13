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أحمد جودة - القاهرة - عاجل | إسرائيل تنشر فيديو "السنوار داخل النفق"،أقرّ الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بنشر مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، مع زوجته وأطفاله داخل أحد الأنفاق.

يُظهر الفيديو شخصًا يسير داخل النفق، وقد ظهر وجهه عندما أداره للخلف، ثم تبعه سيدة وطفلة وصبيين، وبعدهم شخص آخر يظهر من الخلف، وتشير العلامة التوضيحية المُضافة من قبل الجيش بأن هذا الشخص هو يحيى السنوار.

https://fb.watch/qbw2m56_Wp/

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن التسجيل تم في 10 أكتوبر.

وقد غادر زعيم حركة حماس المكان بعد أن أدرك أن مكان تواجده قد تم الكشف عنه وأن قوات الجيش الإسرائيلي تلاحقه.

عاجل | إسرائيل تنشر فيديو "السنوار داخل النفق"

وفي وقت سابق، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر الفيديو، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي تلقى الفيديو أثناء تفتيشه للنفق الاستراتيجي، حيث اكتشف كاميرا أمنية في النفق وكانت تسجل لحظات سير السنوار مع زوجته وأطفاله، دون أن يظهروا مصابين.