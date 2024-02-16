نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "دوت الخليج" يعرض نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للتربية العراقية نتائج امتحانات الدور التمهيدي السادس الابتدائي الخارجي للعام الدراسي 2023 / 2024.

ويُعتبر اجتياز امتحانات السادس الإعدادي أحد اللحظات المهمة في حياة الطلاب في العراق، حيث يمثل هذا النجاح بداية جديدة في مسارهم التعليمي والمهني. بعد إعلان نتائج السادس التمهيدي في العراق لعام 2024، يُظهر الطلاب والمجتمع بأسره اهتمامًا بالنتائج وتأثيرها على مستقبل الطلاب والبلاد بشكل عام.

تعتبر نتائج السادس التمهيدي في العراق لعام 2024 أحد المحطات المهمة في مسيرة التعليم في البلاد، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بأسره بفارغ الصبر لمعرفة نتائج الامتحانات. وفيما يلي نظرة عامة عن النتائج وتأثيرها:

خطوات الاستعلام عن النتيجة

قم بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني.

أو قم بالدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني.

قم باختيار المحافظة وإدخال رقم جلوس الطالب أو الطالبة.

القيام بالضغط على طباعة النتيجة PDF.

يمكنك معرفة معرفة النتيجة الخاصة بك بجميع التفصيل.

وسنوفيكم بوقت الإعلان عن نتائج باقي المحافظات فور ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.