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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلكتروني

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر من أكثر الموضوعات التي زاد البحث عنها بصورة كبيرة بالأوقات الأخيرة من المواطنين في دولة الجزائر، حيث أن قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التسجيل لصرف المنح الخاصة بالعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن قامت الحكومة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في من يريد التسجيل للحصول على المنح، بالإضافة إلى أنها قامت بالإعلان عن كيفية التسجيل في هذه المنح، فتابعوا معنا لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل.

التسجيل في منحة البطالة بالجزائر



من أبرز الخدمات التي تقوم الحكومة الجزائرية بتقديمها للمواطنين هي خدمة منحة البطالة، حيث أنها تقدم للمواطنين كدخل شهري لكل من ليس لديهم عمل، كل ما عليك اتباع مجموعة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في الآتي:

أولا عليك الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل.

بعدها إذا كان لديك حساب قم بتسجيل الدخول، وإذا لم يكن لديك قم بالنقر على إنشاء حساب جديد.

عندما تظهر لك القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع اضغط على منحة البطالة.

قم بإدخال كل البيانات المطلوبة الشخصية والنثر على تأكيد.

عليك رفع كل الأرواق والمستندات المطلوبة.

وأخيرا قم بالنقر على إرسال الطلب.





الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة البطالة



يمكنك التسجيل في منحة البطالة ولكن يلزم أن تكون متوفرة بك مجموعة من الشروط، وهذه الشروط تتلخص في بعض النقاط الآتية:

أولا يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم بصورة دائمة في الجزائر.

يشترط أن لا يكون على المتقدم أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

كما يحب أن لا يكون لديه دخل ثابت أو عمل.

يقدم ما يثبت عدم امتلاكه أي عمل.

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن سن 18 سنة ولا يتخطى سن 50 سنة.