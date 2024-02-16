العالم اليوم - صدور حكم ضد ترامب في قضية "احتيال"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 فبراير 2024 11:18 مساءً - أمر قاض أميركي، الجمعة، الرئيس السابق دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار، بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن عملية احتيال.

كما يقضي الحكم بمنع ترامب من إدارة شركاته في ولاية نيويوك لمدة 3 سنوات. وجاء في نص الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون، أن "المحكمة تمنع بموجب هذا القرار دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة 3 سنوات". وقد أمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

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