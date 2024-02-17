العالم اليوم - الأهلي المصري يعود من الجزائر بنقطة ثمينة

انتم الان تتابعون خبر الأهلي المصري يعود من الجزائر بنقطة ثمينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 فبراير 2024 12:24 صباحاً - حافظ الأهلي المصري على صدارة المجموعة الرابعة بتعادله السلبي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة بدوري المجموعات ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط، بينما ارتقى بلوزداد إلى الوصافة بـ5 نقاط وبفارق الأهداف عن يانغ أفريكانز التنزاني، ويتذيل ميدياما الغاني الترتيب بأربع نقاط.

ويلعب "الشياطين الحمر" المباراة المقبلة في المسابقة أمام ميدياما في 24 فبراير، بينما يحل بلوزداد ضيفا على يانغ أفريكانز في اليوم ذاته.

ودخل الأهلي اللقاء وسط غيابات عديدة عن صفوفه، أبرزها قائده حارس مرماه الأول محمد الشناوي المصاب في الكتف، والفلسطيني وسام أبو علي الوافد الجديد الذي يعاني إصابة بشد في العضلة الخلفية على غرار التونسي محمد الضاوي "كريستو"، والجنوب إفريقي بيرسي تاو بسبب إجهاد عضلي عقب المشاركة في أمم إفريقيا، والمالي أليو ديانغ بإصابة في الركبة.

وبدأ أصحاب الأرض بالهجوم سريعا بالاعتماد على تحركات الثنائي عبد الرحمن مزياني ومحمد إسلام بلخير على الجهة اليمنى.

وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف أول بعدما استلم كرة خلف مدافعي بلوزداد داخل منطقة الجزاء، سددها فوق مرمى الحارس أليكسيس جيندوز (21).

ورد يوسف أمين اللوافي بتوغل داخل منطقة الجزاء بعدما مر من محمد هاني ومرر الكرة أبعدها محمد عبد المنعم بصعوبة إلى ركنية من أمام الكاميروني ليونيل وامبا (27).

وحاول بن عيادة من جانب أصحاب الأرض بتسديدة زاحفة أبعدها الحارس مصطفى شوبير.

واصل لاعبو بلوزداد ضغطهم الهجومي ورد القائم الأيمن لمرمى شوبير تسديدة بن عيادة من ركلة حرة مباشرة (50).

وتألق الحارس المصري مجددا منقذا مرماه من تسديدة يوسف اللوافي من داخل منطقة الجزاء (82).