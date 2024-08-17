انت الأن تتابع خبر جلسة الخطيب تنهي صفقة الموسم لـ الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الروتوش الأخيرة على صفقة جوهرة الإسماعيلي مع نصر أبو الحسن رئيس قلعة الدراويش في الفترة القادمة وتحديداً بداية من الموسم المقبل بناء على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

وتمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضم جوهرة نادي الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا مطلع العام القادم.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قد أبلغ إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بضرورة ضم 5 صفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية في أكثر من مركز على رأسهم مركز قلب الدفاع وخط الوسط والمهاجم والجناح الأيمن أيضاً.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نادي إنبي بهدف لكل منهما في بطولة الدوري الممتاز ليوقف سلسلة انتصارات القلعة الحمراء في الدوري بعد تحقيق 21 فوز متتالي مع المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة مودرن سبورت، في التاسعة مساء اليوم السبت في ختام مشوار القلعة الحمراء في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والذي حسم لقبها قبل نهاية المسابقة بـ 3 جولات كاملة.

جلسة الخطيب مع رئيس الإسماعيلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة إن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر طلب من أمير توفيق مديرالتعاقدات ترتيب جلسة مع نصر أبو الحسن رئيس النادي الأحمر في التجمع الخامس منتصف الأسبوع المقبل لانهاء صفقة عمر الساعي بشكل رسمي.

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