هزة أرضية تضرب الجزائر

هزة أرضية تضرب الجزائرضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ولاية عين تموشنت غرب الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان، مركز الهزة على بعد 7 كيلومترات غرب منطقة "بوزجار" التابعة لولاية عين تموشنت.

يشار إلى أن الجزائر تتعرض، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز ولاية بومرداس شمالي البلاد في مايو عام 2003، وبلغت قوته 6.8 درجة، ما أدى إلى مقتل 2277 شخصا، فضلا عن تسببه في خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل بالمنطقة.