نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التربية العراقية” تُعلن موعد متى دوام المدارس في العراق 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية العراقية استئناف الدوام في المدارس ابتداءً من غدٍ الأحد، الموافق 18 فبراير 2024، بناءً على توجيهات وزير التربية، إبراهيم نامس الجوري، بعد انقضاء العطلة الربيعية. يتوجب على جميع المديريات العامة للتربية استئناف الدوام في جميع الهيئات التعليمية والتدريسية، بما في ذلك الطلاب والتلاميذ في عموم العراق.

انتهت العطلة الربيعية في العراق في 17 فبراير 2024، ومن المقرر استئناف الدراسة اعتبارًا من غدٍ. تسعى وزارة التربية إلى إعلان جميع النتائج الخاصة بالمراحل الدراسية، مما يتيح للطلاب فهم درجاتهم في الدور الأول ومواصلة الدراسة في الدور الثاني.

وتوفر وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على نتائج الطلاب بسهولة من خلال خطوات بسيطة، حيث يقوم الطلاب بزيارة موقع الوزارة وإدخال اسمهم والرقم الامتحاني، ومن ثم تحديد المرحلة الدراسية واختيار المحافظة، ليتم استخراج كشوفات النتائج بسهولة.