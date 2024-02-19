الناتو: روسيا تتقدم في حربها ضد أوكرانيا.. والوضع صعب في ساحة المعركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 09:31 مساءً - قدم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، تقييمًا للوضع في ساحة المعركة بين روسيا وأوكرانيا بأنه صعب، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض التقدم الروسي، كما أكد أنه من الصعب التنبؤ بتطورات الحرب التي تتقدم على مراحل.

وأشار ستولتنبرج، في تصريح لتلفزيون "فرانس 24"، إلى أن الكونجرس الأمريكي من المتوقع أن يجد طريقة للاتفاق على دعم مستمر لأوكرانيا، على الرغم من توقف المساعدات الإضافية لكييف في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وبشأن تصريحات المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، بشأن الناتو، أكد ستولتنبرج أن واشنطن ستظل حليفًا ملتزمًا للناتو، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد ستولتنبرج أهمية قوة "الناتو" للأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن منافع الولايات المتحدة تقتضي وجود حلف قوي في المنطقة الأطلسية.

وجاءت تصريحات ستولتنبرج ردًا على تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى استعداده لتشجيع روسيا على فعل ما تريده داخل دول الناتو التي لا تستثمر بما يكفي في الدفاع.

من جهتها، أفادت المخابرات النرويجية بأنها تعتقد أن روسيا تحققت تقدمًا في الصراع بعد مرور عامين على الصراع الروسي الأوكراني، حيث أعلنت روسيا في نهاية الأسبوع الماضي سيطرتها على مدينة "أفدييفكا" بعد انسحاب القوات الأوكرانية.