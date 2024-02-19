القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أصابوا سفينة بريطانية بصاروخين باليستيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 فبراير 2024 09:31 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن من مناطق تحت سيطرة الحوثيين باتجاه ناقلة بضائع بريطانية، وأحد الصاروخين أصاب السفينة البريطانية وتسبب في حدوث أضرار.

كما أفادت القناة بأن الحوثيون أكدوا الهجوم على سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.

وكان وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى قال إن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل وافق على إطلاق عملية "أسبيدس" الجديدة لتأمين الملاحة التجارية فى البحر الأحمر من هجمات جماعة "الحوثيين" فى اليمن.

وقال تاياني على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وافقنا للتو على إطلاق العملية البحرية العسكرية أسبيدس، والتي ستتولى إيطاليا قيادة قواتها".