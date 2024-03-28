العالم اليوم - "أزيموت مصر للاستثمار": صندوق الذهب حقق عوائد 60% في 6 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 02:22 مساءً - قال الرئيس التنفيدي لشركة "أزيموت مصر للاستثمار"، أحمد أبو السعد في مقابلة مع "دوت الخليج" إن الشركة تعتزم إطلاق صندوق للاستثمار في الأسهم بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في مصر.

وأوضح أبو السعد أن أي صندوق إسلامي يجب أن تكون له منهجية محددة ومجلس شريعة يتم من خلاله تحديد الضوابط التي يمكن عن طريقها اختيار الاستثمارات المناسبة.

وقال إن البورصة المصرية اتخذت خطوات جدية لإطلاق أول مؤشر إسلامي في مصر، مضيفا أن لجنة المؤشرات قد أقرت المؤشر الإسلامي بالفعل، وأن البورصة حاليا تعمل على استكمال الموافقات اللازمة.

"فور الموافقة على المؤشر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ستتقدم أزيموت بطلب لتسجيل الصندوق الجديد تحت اسم (أزيموت فرص الإسلامي)"، بحسب أبو السعد.

من جهة أخرى، استبعد الرئيس التنفيدي لـ "أزيموت مصر للاستثمار" أن تعمل الشركة على تأسيس صندوق استثماري لمعدن نفيس آخر وتحديدا للفضة، وذلك بعد نجاح وصفه أبو السعد بالكبير لصندوق الاستثمارات في الذهب.

وقال أبو السعد إن صندوق الاستثمار في الذهب التابع لـ أزيموت قد حقق عوائد بنحو 60 بالمئة خلال 6 أشهر، وهي نسبة تعكس الانخفاض الذي حدث في الجنيه المصري بالسوق غير الرسمية.

"منذ الإنشاء يمكن القول إن الصندوق حقق عوائد بنحو 30 بالمئة"، بحسب أبو السعد، والذي أكد أن الاستثمار في الذهب يعتبر استثمارا طويل الأجل.