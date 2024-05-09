مواصفات سيارة جيتور داشينج 2024 وسعرها فى السعودية أسعد الجميع..لا تفوت الفرصة

الرياض - محمد الاطلسي - جيتور الصينية شركة السيارات قدمت أحدث السيارات الدفع الرباعي التي وفرتها في الأسواق السعودية في الفترات الحالية و تحتوي السيارة على عدد من الإمكانيات المتطورة التي أعطتها القوة والمتانة المميزة التي تتمتع بها سيارات الدفع الرباعي.

كما صنعت للسيارة هيكل خارجي جذاب يوحي بقوة سيارات جيتور الفريدة، لذلك سنعرض لكم أهم مواصفات سياره جيتور داشينج وسعرها بالسعودية في السطور التالية.

مواصفات سيارة جيتور داشينج 2024 تمتلك سيارة الدفع الرباعي الجديدة المقدمة من جيتور الصينية العديد من الإمكانيات المميزة التي تساعد السيارة على توفير الراحة والأمان للسائق بالإضافة إلى القوة والمتانة المناسبة لقيادة السيارة في المناطق الوعرة وغير المستوية، حيث تأتي أبرز إمكانيات السيارة في التالي:

السيارة تمتلك قوة محرك تصل إلى 145 حصان مع قوة عزم دواران تصل إلى 290 نيوتن مع سعة محرك تبلغ 1.6 لتر بالإضافة إلى نظام نقل اتوماتيكي.

تبلغ أبعاد السيارة من حيث الطول 4590 سم مع عرض 1900سم في ارتفاع 1900 وقاعدة عجلات تبلغ 248.5 سم.

السيارة يوجد بها شاشة LED مع

مقاس 8 بوصة بالإضافة إلى شاشة أمامية HUD. تمتلك السيارة واجهة أمامية بتصميم قوي مع مصابيح أمامية منفصلة شبكة بدون إطار مع عناصر أخرى تبرز جسم السيارة بشكل مميز.

السيارة بها نظام تثبيت للسرعة مع نظام قفل تلقائي لباب السيارة بالإضافة إلى أنظمة الأمان الخاصة بالتحذير من النقط العمياء ومغادرة المسار.

يوجد أيضًا نظام خاص بضغط السيارة والتحكم في الثبات بالإضافة إلى تقنية مساعدة الفرامل مع وجود نظام الكبح التلقائي.

السيارة بها عجلات معدنية مقاس 30 بوصة تعطي الطابع الرياضي للسيارة مع قوة وثبات أكبر في الحركة.

سعر سياره جيتور داشينج 2024 بالسعودية الفئة السعر يبدأ من (ريال سعودي) جيتور داشينج كومفورت 2024 86,200 جيتور داشينج ميد 2024 96,500 جيتور داشينج لكجري 2024 103,500