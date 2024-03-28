العالم اليوم - للقبض على قادة حماس.. تقنية إسرائيلية "تنتقي" الوجوه

انتم الان تتابعون خبر للقبض على قادة حماس.. تقنية إسرائيلية "تنتقي" الوجوه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 28 مارس 2024 03:24 مساءً - أحد أهم أهداف إسرائيل في حربها على غزة هو القضاء على حماس، ولتحقيق ذلك ترى إسرائيل وجوب اغتيال واعتقال قادة الحركة المختبئين في القطاع.

صحيفة "نيويورك تايمز" سلطت الضوء على تلك الجهود، حيث نشرت تقريرا تحت عنوان "إسرائيل تستعين بتقنية التعرّف على الوجوه في غزة للقبض على قادة حماس".

وذكرت الصحيفة أن برنامج التعرّف على الوجوه، الذي تديره وحدة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي ينتقي الوجوه من بين الحشود والمقاطع المشوشة للطائرات المسيّرة.

وأشار مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون للصحيفة إلى إن التكنولوجيا استخدمت بداية للبحث عن المحتجزين الإسرائيليين الذين أسرتهم حماس في 7 أكتوبر.

وفي بعض الأحيان، حدّدت التكنولوجيا، وبطريقة غير صحيحة، مدنيين باعتبارهم من مسلحي حماس حسب قول ضابط إسرائيلي.

فلسطينيون تحدثوا للصحيفة الأميركية منتقدين تلك التكنولوجيا الإسرائيلية التي تؤدي بحسبهم إلى تجريد المدنيين من إنسانيتهم بالكامل حيث لا يُنظر إليهم كأشخاص.

والشهر الماضي، قال مسؤولون إسرائيليون وغربيون حاليون وسابقون، إن هدف إسرائيل المتمثل في تدمير حركة حماس "لا يزال بعيد المنال"، رغم الدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار ما يقترب من 5 أشهر.

وتصر إسرائيل على أنها لن تتراجع في عملياتها العسكرية قبل تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو القضاء على حركة حماس.