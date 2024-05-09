ألكسنادر سكارسجارد بطلًا لفيلم جديد بمشاركة هاري ميلينج

القاهرة - محمد ابراهيم - استقر الفنان الكبير الكسندر سكارسجارد على مشروعه السينمائي القادم، حيث يجسد شخصية رئيس نادي لسائقي الدراجات النارية.

ووفق ديلي ميل، الفيلم سيطرح بعنوان Pillion، وسيكون بمشاركة الممثل البريطاني الشاب هاري ميلينج في دور البطولة.

في القت نفسه، وقع الاختيار على الممثل الشاب بيل سكارسجارد ليؤدي دور البطولة في النسخة المعاد إنتاجها من فيلم The Crow.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، الفيلم تم عرض النسخة المعادة إنتاجها منه ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وسط مشكلات حول حقوق الملكية الفكرية للفيلم واجهتها الشركة المنتجة له.

الفيلم في نسخته الأصلية، يجسد شخصية موسيقي باسم أريك دريفين، جسده في النسخة التي طرحت عام 1994 منه الممثل الراحل براندون لي.

ويعد الفيلم أحدث مشروع سينمائي لبيل سكارسجارد، الذي يعمل حاليًا على مشروع سينمائي جديد من بطولة نيكولس كيدج سيكون جزء ثاني من فيلم Lord of War.

مشاريع أخرى منتظرة

وتستعد الممثلة البريطانية الشابة فلورنس باف لمشروعها السينمائي القادم، بعد ما حققته من نجاح في فيلمها الأحدث Don’t Worry Darling.

والفيلم الجديد لفرونس باف، الذي لم يتم الافصاح عن عنوانه حتى الآن، من المقرر أن يشهد تكرار التعاون بينها وبين النجم المرشح سابقًا لجائزة الأوسكار "أليكساندر سكارسجارد".

تعاون جديد

وسبق لفلورنس باف التعاون مع ألكساندر سكارسجارد في عمل سينمائي سابق كان تدور أحداثه في إطار من التشويق.

والعمل الجديد الذي سيجمع بين الثنائي، سيطرح بعنوان The Pack، وهو فيلم درامي سيكولوجي، سيجسد به ألكساندر سكارسجارد دول البطولة، وسيتولى أيضًا مهمة المخرج.