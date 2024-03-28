نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام": فجرنا منزلا تم تفخيخه مسبقا في قوة إسرائيلية راجلة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، أنها فجرت منزلا تم تفخيخه مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شمالي مدينة خان يونس بجنوب غزة.

وصدرت عن "القسام" بيانات عدة بخصوص عملياتها التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي اليوم، جاء فيها:

- "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا في قوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح وهبوط مروحية صهيونية لإخلائهم في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

- "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركفا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفتي "الياسين 105" و"تاندوم" في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس".

وأضافت أنها "استهدفت دبابة صهيونيتين من نوع "ميركفا" و"ميركفا 4" بقذيفة "الياسين 105" غرب حي تل الهوا جنوب غزة.

ويظهر تحديث بيانات الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ 597، بينهم ضباط وجنود، منذ 7 أكتوبر.

وفي إطار عمليات التجنيد العائدة للجيش الإٍسرائيلي، أصدر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية، عوزي فوغلمان وإسحاق عميت ونعوم سولبرغ، أمرا قضائيا مؤقتا بتجميد الدعم لطلاب المدارس الدينية الذين سيكون عليهم الالتحاق بالتجنيد في 1 أبريل.

هذا في حين أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 32552 بالإضافة إلى 74980 جريحا.