العالم اليوم - بعد 100 عام.. الجيش البريطاني يسمح بـ"المحظور"

انتم الان تتابعون خبر بعد 100 عام.. الجيش البريطاني يسمح بـ"المحظور" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 09:24 صباحاً - أفادت صحيفة "تلغراف" بأن الجيش البريطاني سمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم بعد حظر استمر 100 عام.

ووفق الصحيفة سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا اعتبارا من الجمعة.

ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني وغيره من جنود "الناتو" لاسيما الأميركي، نقصا حادا في نسبة الإقبال.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس إن الحظر على إطلاق اللحية أمر "سخيف".

ويشير مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.