نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير المفوض بسفارة الصين: الشركات الصينية في مصر حققت إنجازات مهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت السفارة الصينية لدى مصر وغرفة التجارة الصينية في مصر فعالية شهر الخيرات في الفيوم.

وحضر الفعالية الوزير المفوض بالسفارة تشانغ تشاويانغ، ووزير المستشار تشاو ليوتشينغ، ورئيس غرفة التجارة الصينية في مصر رئيس مجلس الإدارة لفرع مصر لشركة CSCEC تشانغ ويتساي، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، ونائب جمعية الصداقة المصرية الصينية مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير على الحفني، ومدير عام جمعية الأورمان الخيرية اللواء ممدوح شعبان.

قدم وزير المفوض تشانغ تشاويانغ، بالنيابة عن السفارة الصينية والسفير الصيني لياو ليتشيانغ، التحيات الرقيقة لجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وقال إن الشركات الصينية في مصر حققت إنجازات مهمة في مساعدة مصر لبناء الجمهورية الجديدة، وفي نفس الوقت، تعمل على أداء المسؤوليات الاجتماعية.

وتعكس فعاليات شهر الخيرات، برعاية السفارة الصينية وغرفة التجارة الصينية، وقوف الشعبين الصيني والمصري مع بعضهما البعض كتفا بكتف، استجابة لمبادرة "كتف في كتف" للحكومة المصرية، لقد أقيمت هذه الفعالية لعشر سنوات متتالية، وتهدف إلى التعبير عن التمنيات والصداقة التي يكنها الجانب الصيني للشعب المصري.

قال الرئيس تشانغ ويتساي إن فعالية "شهر الخيرات" قد أصبحت مشروعا نموذجيا للشركات الصينية في مصر لأداء المسؤوليات الاجتماعية، حيث قدمت هذه الشركات تبرعات كثيرة للفئات الفقيرة في مصر، وذلك يعكس رغبة الشركات الصينية الطيبة في الاندماج إلى المجتمع المحلي ورد الجميل للمجتمع، وتجسد الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمصري.

وستواصل غرفة التجارة الصينية في مصر جهودها لأداء المسؤوليات الاجتماعية تحت قيادة السفارة، وتبذل جهودا مشتركة مع الشعب المصري لتحقيق "رؤية 2030"، وتدفع التواصل بين الشعبين الصيني المصري والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين بخطوات ملموسة.

من جانبه، أعرب المحافظ أحمد الأنصاري عن خالص الشكر للسفارة وغرقة التجارة على إقامة هذه الفعالية الخيرية، وترحيبه الحار لاختيار محافظة الفيوم لإقامة هذه الفعالية.

قال السفير علي الحفني رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية إن هذه الفعالية تجسيد حي للفهم المتبادل بين شعبي البلدين، وستقدم مساهمات أكبر لتعزيز الصداقة بين الشعبين.

أعرب اللواء ممدوح شعبان عن شكره للسفارة وغرفة التجارة والشركات الصينية، مشيرا إلى أن فعالية "شهر الخيرات" تساهم في تخفيف أعباء الأسر الفقيرة، وتمد يد العون للشعب المصري وخاصة الذين في أمس الحاجة، وتجلب لهم الفرح والسعادة، وستعمل جمعية الأورمان الخيرية مع كافة الشركاء وتواصل الجهود لتوفير الضمانات للشعب المصري.

خلال الفعالية، وزع الضيوف الرئيسيون من الجانبين الصيني والمصري هدايا رمضان على ممثلي المتلقين، والتقطوا الصورة الجماعية مع ممثلي الشركات الصينية المتبرعة.

كما قام الضيوف الرئيسيون بقص شريط الانطلاق للقافلة التي تحمل التبرعات الخيرية.

إنه المرة العاشرة التي أقامت الصين فيها فعالية شهر الخيرات في مصر، وتم تبرع ثلاث ملايين جنيه مصري في هذه الفعالية. وشارك في الفعالية أكثر من 200 شخص، من بينهم ممثلو الحكومة المصرية وأعضاء غرفة التجارة والمشرفون على مشروع منطقة الأعمال المركزية ووسائل الإعلام الصينية والمصرية ومتلقي التبرعات