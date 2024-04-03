الرئيس الإسرائيلي يقدم "اعتذاره" بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة بضربة إسرائيلية في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ "اعتذاره" لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" بعد مقتل 7 من عماله في هجوم للجيش الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة فجر الثلاثاء.

وذكر مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان أن "الرئيس يتسحاق هرتصوغ أجرى مكالمة هاتفية مع مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، وأعرب عن أسفه العميق واعتذاره الصادق عن مأساة فقدان أرواح فريق المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة الليلة الماضية، وأرسل تعازيه لعائلاتهم وأحبائهم".

وأكد هرتصوغ حسب البيان، على التزام إسرائيل بإجراء تحقيق شامل حول الواقعة، التي وقعت "في خضم الحرب الجارية ضد منظمة حماس الإرهابية"، على حد تعبيره.

في سياق متصل، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت بتشكيل فريق للتحقيق حول ملابسات مقتل عاملين بمنظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في هجوم إسرائيلي بمنطقة دير البلح.

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي أمس الثلاثاء لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن تحقيقات الجيش الإسرائيلي خلصت إلى مسؤولية تل أبيب عن الهجوم على سيارة فريق "المطبخ المركزي العالمي" في غزة.

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري إلى أن "مهمة التحقيق في الحادثة ستوكل إلى وحدة تقصي الحقائق والتقييم التابعة للجيش الإسرائيلية".

وأكدت المنظمة في وقت سابق من اليوم: "قتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

ووفق المنظمة فإن القتلى من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".

وطالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحافي في باريس اليوم الثلاثاء، بتحقيق "سريع ومحايد" في مقتل سبعة من عاملي الإغاثة في ضربة إسرائيلية فجر اليوم على غزة.