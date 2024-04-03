نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كوريا الشمالية تعلن نجاح إطلاق صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) أن كوريا الشمالية أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ فرط صوتي جديد متوسط إلى طويل المدى يعمل بالوقود الصلب.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا يُشتبه بأنه باليستي متوسط المدى في اتجاه البحر اليوم الثلاثاء، مما دفع كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة للتنديد بعملية الإطلاق.

وقالت الوكالة إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شهد عملية الإطلاق وأشاد بها باعتبارها سلاحا استراتيجيا يظهر «التفوق المطلق» للتكنولوجيا العسكرية في بلاده.

وأضافت الوكالة نقلا عن كيم أن كوريا الشمالية «حولت بالكامل جميع الصواريخ التكتيكية... والاستراتيجية ذات النطاقات المختلفة إلى العمل بالوقود الصلب، مع إمكان التحكم في الرأس الحربي».

