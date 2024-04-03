نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث في الشأن الدولي: القوات الأوكرانية تتوغل في دول تحالف الساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الباحث محمد صادق المتخصص في الشئون الدولية، إن التلفزيون الفرنسي نشر لقطات قتالية جديدة للقوات الخاصة الأوكرانية التي تقاتل في السودان، منذ أواخر عام 2023.

وأضاف صادق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية أكدت إرسال قوات مسلحة أوكرانية إلى السودان بناءا على الأوامر الأمريكية.

وتابع صادق، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، تبنى قرارا جريئا بإرسال قوات من أوكرانيا إلى السودان في عام 2023 للمشاركة في الصراع الداخلي المتصاعد هناك، إذ ينظر لهذه الخطوة باعتبارها تحد كبير لأوكرانيا في ظل تراجع الدعم الغربي لها.

وتطرق صادق، إلى تعليق النائب الأوكراني ألكسي جونشارينكو خلال حديثه مع قناة “CNN” الأمريكية، الذي أشار فيه إلى استعداد أوكرانيا للمشاركة في الصراعات أينما دعت الضرورة على الصعيد الدولي، مشيدًا بالدعم المستمر من الولايات المتحدة لبلاده. ويبرز ذلك الدور المهم لأوكرانيا كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، وجاهزية الوحدات الأوكرانية للتوجه نحو ساحات القتال المختلفة حتى ضد دول مثل إيران أو كوريا الشمالية حسب تعبيره.

وأوضح صادق أنه زاد الجدل حول الاتفاقيات السرية التي قد تؤدي إلى تنفيذ عمليات عسكرية من جانب القوات الأوكرانية في السودان كشرط للحصول على دعم أمريكي، بعد محادثات مرتفعة المستوى بين قادة البلدين.

وأكد صادق أن التواجد الأوكراني في الصومال ودول الساحل تم تأكيده في الصومال، حيث وبحسب التقرير الصادر عن صحيفة أوروبية أن القوات الأوكرانية كانت تتخذ السودان كحقل تجارب أولي لمخطط أمريكي أكبر بكثير في القارة الأفريقية.

وأشار صادق إلى أن هناك رصد للجنود الأوكرانيين في العاصمة الصومالية مقديشو، وما كان يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور صواريخ "جافلين" أمريكية الصنع في السوق السوداء للأسلحة في الصومال بعد وصول الوحدات العسكرية الأوكرانية حصلت الصحيفة الأوروبية على تقارير تفيد بوجود الجنود الأوكران في دول تحالف الساحل أيضا، حيث بدات المشاركة بالفعل في النزاعات في دول تحالف الساحل، وذلك لتطبيق خطة البيت الأبيض التوسعية في المنطقة.