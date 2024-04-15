تحذير أوروبي بشأن الطيران في المجالين الجويين الإيراني والإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 11:29 صباحاً - قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إنها تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإيران وإسرائيل، ونحو 100 ميل بحري في المنطقة المحيطة بإسرائيل، على الرغم من أنه لم يكن يوجد خطر بالنسبة لتحليق الطيران المدني في أي وقت.

وأضافت الوكالة، في تحذير أرسلته عبر البريد الإلكتروني، أنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني، حسب "رويترز".

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، ردًا على هجوم شنته إسرائيل على القنصلية الإيرانية في سوريا، 1 أبريل.