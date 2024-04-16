نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصاران يجتاحان بعض المناطق في بريطانيا و450 ضربة صاعقة تصل إلى الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت بريطانيا اليوم الاثنين لإعصارين على الأقل، اجتاحا الأشجار والبيوت المتنقلة، حيث وضع مكتب الأرصاد الجوية البلاد في حالة تأهب تحسبا لعواصف خطيرة تبلغ سرعتها 55 ميلا بالساعة.

وقد ضرب الأول منطقة كنوتون، مما أدى إلى إتلاف السيارات وتكسر القرميد في نحو الساعة 6.30 صباحا، والتقطت كاميرات المراقبة لحظة انقلاب بيت متنقل على أحد الممرات.

واجتاح الإعصار الثاني منطقة وست بريدجفورد في نوتنغهام في نحو الساعة 7.30 صباحا، مما أدى إلى تناثر القرميد والبلاط على الطرق بعد تضرر المرائب والمباني الملحقة.

واليوم أيضا، أُغلقت الجسور والقلاع والمتنزهات ونوادي الغولف والأسواق في جميع أنحاء بريطانيا بسبب الرياح العاتية، حيث أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا عاجلا من هبوب رياح قوية.

وأضاف خبراء الأرصاد أنهم رصدوا 450 ضربة صاعقة وصلت إلى الأرض صباح اليوم.

وكانت حدائق "كيو" في لندن هي الأكثر إغلاقا بسبب الطقس، في حين تم أيضا إغلاق جسر "سيفيرن M48" الذي يربط إنجلترا وويلز.

كما تم إغلاق المتنزهات في جميع أنحاء لندن، إلى جانب بعض المواقع الأثرية ومواقع التراث الإنجليزي بما في ذلك أجزاء من قلعة "Dover" في كينت