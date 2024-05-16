أخبار اليمن : حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزةارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفاً و272 شهيداً، و79 ألفاً و205 مصابين.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أن جيش الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع مجازر ضد العائلات الفلسطينية بالقطاع، أسفرت عن استشهاد 39 مواطناً، وإصابة 64 آخرين.

وتقدر السلطات الفلسطينية وجود نحو عشرة آلاف شهيد آخرين تحت ركام البنايات المهدمة، وفي مقابر جماعية دفن فيها الجنود الإسرائيليون مئات المدنيين العزل.