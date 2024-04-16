نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات..فيديو يرصد لحظات وصول العاصفة الماطرة إلى سماء دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإمارات محركات البحث وموقع التواصل الاجتماعي إكس، بعد حالة الطقس السيئة التي ضربت البلاد، مما أدى إلى انتشار مقاطع فيديو ترصد حالة الطقس في مختلف المناطف بالإمارات اليوم الثلاثاء.

ورصد مقطع فيديو نشر على نطاق واسع على مواقع التواصل اليوم الثلاثاء اللحظات الأولى لوصول العاصفة الماطرة إلى سماء مدينة دبي في الإمارات.

وأظهر المقطع الذي التقط بتقينة "تايم لابس" الغيوم والسحب التي غطت الإمارة قبل أن تنهمر الأمطار الغزيرة.

توقف الرحلات في مطار دبي

إلى هذا، أعلنت مطارات دبي توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

جاء في البيان "بسبب الظروف الجوية، نواجه حاليًا بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى".

إلغاء 9 رحلات

وقالت المؤسسة في حسابها على منصة "إكس"، إنه بسبب الظروف الجوية، نواجه حاليًا بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى.

وأضافت: "نحث المسافرين على التحقق من حالة الرحلة مع شركات الطيران".

وتابعت: "‏إذا كنت مسافرًا من مطار دبي الدولي اليوم، يرجى تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي"، مشيرة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحًا.