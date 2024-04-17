الاتحاد الأوروبي: الهجوم الإيراني على إسرائيل خطوة نحو المواجهة المفتوحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 05:33 مساءً - وصفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه نقطة تحول، وخطوة نحو المواجهة المفتوحة بين البلدين.

الهجوم الإيراني على إسرائيل نقطة تحول

وذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، في تصريحات سابقة لها، أن المفوضية ستقدم مقترحا لاستراتيجية دفاعية في غضون 3 أسابيع، وستفتح أيضا مكتبا للابتكار الدفاعي في أوكرانيا.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر ميونيخ بألمانيا: "على أوروبا أن تعزز قاعدتها الصناعية وأؤيد عن اقتناع حلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه يجب علينا أن نبني أوروبا قوية ومتعاونة".

وتابعت أنه لا بد من دمج أوكرانيا في برامج الدفاع الأوروبية لأن روسيا "تتفوق على أوكرانيا" بالجنود وتطلق أسلحة سريعة وقذرة مصنوعة في كوريا الشمالية وإيران، موضحة أن قالت فون دير لاين 5قمن مصلحة الولايات المتحدة تمرير مشروع قانون، المعطل حاليا في الكونجرس، لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا لأن هذا إجراء يرمز إلى وقوف الديمقراطيات في وجه النظم الاستبدادية.