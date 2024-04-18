الصين وإندونيسيا تدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 06:31 مساءً - في تقرير للتايم، تم التركيز على الدعوة المشتركة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة من قبل وزيري خارجية الصين وإندونيسيا، وانغ يي وريتونو مارسودي على التوالي.

يدور الموضوع الرئيسي حول إدانة الخسائر الإنسانية الناجمة عن الصراع في غزة، حيث يؤكد الوزيران على الحاجة الملحة للسلام. وسلطت الوزيرة ريتنو مارسودي الضوء على وجهة النظر المشتركة بين الصين وإندونيسيا بشأن ضرورة وقف إطلاق النار وأهمية حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين. ويؤكد هذا المنظور الموقف الدبلوماسي الذي اتخذه كلا البلدين في الدعوة إلى حل سلمي للأزمة المستمرة.

علاوة على ذلك، أعرب الوزير مارسودي عن ثقته في قدرة الصين على الاستفادة من نفوذها لمنع المزيد من تصعيد الصراع. ويضع التقرير سياق تدخل الصين في المنطقة، ويصورها كلاعب رئيسي قادر على ممارسة الضغط الدبلوماسي لتسهيل محادثات السلام.

ومع ذلك، يسلط التقرير الضوء أيضًا على الديناميكيات الجيوسياسية المؤثرة، خاصة فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ينتقد وانغ يي الولايات المتحدة لعرقلتها قرارات وقف إطلاق النار في الأمم المتحدة، وعزا الصراع الطويل في غزة إلى التدخل الأمريكي. ويوضح تعقيدات المفاوضات الدبلوماسية في الأمم المتحدة، حيث أعاقت وجهات النظر المختلفة بين أعضاء المجلس التقدم نحو التوصل إلى حل.

علاوة على ذلك، يتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية بين الصين وإندونيسيا، ويسلط الضوء على أهمية الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري لإندونيسيا ومستثمر أجنبي. ويؤكد هذا الجانب على الطبيعة المتعددة الأوجه للعلاقة الثنائية بين البلدين، حيث يتشابك التعاون الاقتصادي مع الحوار الدبلوماسي حول قضايا الأمن الإقليمي.