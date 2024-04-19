نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إيران تؤكد على آمان المنشأت النووية في منطقة أصفهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إيران اليوم الجمعة بأنها أسقطت عدة طائرات مسيرة، وأكدت عدم وجود هجوم بالصواريخ في الوقت الحالي على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان وسط البلاد.

عبر منصة إكس، أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية "حسين داليريان" أن الدفاع الجوي للبلاد نجح في إسقاط عدة طائرات مسيرة بنجاح، وأوضح أنه لا توجد تقارير عن هجوم صاروخي في الوقت الحالي.

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن التصدي للطائرات المسيرة تم باستخدام مضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدًا، دون استخدام أنظمة دفاع صاروخية.

ووفقًا لوكالة "فارس" للأنباء، سُمِع دوي "ثلاث انفجارات" بالقرب من قاعدة شيكاري الجوية التابعة للجيش قرب مدينة أصفهان.

المنشآت النووية القريبة من أصفهان

في السياق ذاته، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية يوم الجمعة بأن المنشآت النووية الموجودة في منطقة أصفهان وسط إيران "آمنة تمامًا"، وذلك عقب تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة" أن "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول وقوع حادثة في هذه المنشآت غير صحيحة".

ما يحدث الآن بين إيران وإسرائيل

نقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي كبير أن إسرائيل قامت بضربة ضد إيران كرد فعل على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بتقارير عن "انفجارات مُدوية" في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرًا إلى عدم معرفة أسبابها بعد.