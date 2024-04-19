العالم اليوم - هل تتخلى حركة حماس عن سلاحها والتبعية لطهران؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 أبريل 2024 11:22 صباحاً - لطالما أعرب قادة حماس عن موافقتهم على شرط نزع سلاح الحركة فور قيام الدولة الفلسطينية، هذا ما جددت تركيا التأكيد عليه مؤخرا عبر تصريحات وزير خارجيتها هاكان فيدان، الذي قال إن حماس مستعدة لتحويل الحركة إلى حزب سياسي فقط وترك السلاح، ضمن اتفاق شامل يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

موافقة حماس على التحول لحزب سياسي يعني بالضرورة تركها للمعسكر الإيراني وفك الشراكة مع طهران والتي وضح تماما منذ 7 أكتوبر الماضي أنها شراكة صورية بعد أن تخلت إيران عن قطاع غزة، وتركت حماس وحيدة أمام القوات الإسرائيلية، فهل تتخلى الحركة فعلا عن سلاحها والتبعية لطهران لتلتحق بمعسكر السلام.

يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة حسام الدجني في حواره مع غرفة الأخبار على "دوت الخليج" أن حماس وبقيادة يحيى السنوار أعربت منذ 2017 عن استعدادها للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاحها وإعادة بناء هياكلها.

تنص وثيقة مبادئ وسياسات حركة حماس منذ 2017 على عدم معارضة قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967دون الاعتراف بإسرائيل.

تدعو حركة حماس المجتمع الدولي إلى النظر للحركة كجزء من الحل وليس المشكلة.

إسرائيل هي من ترفض تطبيق حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

جعلت إسرائيل من تل أبيب البوابة والممر للنظم الإقليمية والدولية للوصول الى البيت الأبيض وتعزيز العلاقات مع واشنطن.

ترى إسرائيل أن قضية حل الدولتين تؤثر على أمنها وديمومتها واستمراريتها.

لا يقاتل المقاومون الإسرائيليون من أجل القتال فقط وإنما من اجل الحرية.

لا يرفض الشعب الفلسطيني أي حركة أو منظمة تدعو إلى سيادة كاملة فلسطينية تربط الضفة بغزة وشرقي القدس.

من الضروري التفكير في الدولة الواحدة في حال تمسكت إسرائيل برفض حل الدولتين والتأكيد للعالم إن إسرائيل تعد أساس المشكلة في المنطقة وليست فصائل المقاومة.

لا تمانع حماس في إعادة تجربة تقاسم الحكم مع شركاء فلسطينيين.

باستطاعة حماس أن تلعب اللعبة السياسية بما يؤسس لحالة من السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.

تعد المقاومة في القطاع فكرة وليست فقط سلوكا.

للقضاء على المقاومة لابد على المجتمع الدولي نزع المبررات لوجود المقاومة.

تسعى حماس إلى وجود دولة مترابطة جغرافيا بين غزة والضفة الشرقية والقدس.

من جانبه، أشار الكاتب الصحفي أيمن خالد إلى أن الجناح السياسي لحركة حماس يبحث اليوم عن النجاح لتأكيد ضمان وجوده على الساحة خاصة في غياب صفقة سياسية واضحة وعدم ثقة المجتمع الدولي بحماس.