نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلد: إسرائيل نسقت هجومها على إيران مع الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت صحيفة بيلد الألمانية، نقلا عن مصادر، بأن هجوم إسرائيل على إيران ليلة الجمعة تم بالتنسيق مع جميع شركاء البلاد الإقليميين، ومع الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مصادر إسرائيلية: "تم تنسيق هذا الهجوم، مع جميع الشركاء الإقليميين: الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة".

ووفقا للصحيفة، أكدت الأردن ومصر والسعودية لإسرائيل أنها ستساعد في إسقاط الصواريخ والطائرات دون طيار إذا ردت إيران.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، أن إسرائيل نفذت ليلة الجمعة ضربة انتقامية "محدودة" على أهداف في إيران. ووردت أنباء عن انفجارات قرب مدينة أصفهان.

من جانبها، نوهت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (IRIB) بأنه في عدد من محافظات البلاد، تصدت وسائط الدفاع الجوي لاقتراب طائرات دون طيار. وذكرت وكالة تسنيم أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة تماما.