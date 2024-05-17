العالم اليوم - فيديو.. وقف مدرب يوفنتوس بعد واقعة "تمزيق الملابس"

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. وقف مدرب يوفنتوس بعد واقعة "تمزيق الملابس" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 مايو 2024 12:24 صباحاً - قررت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الخميس، توقيف مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي ماسيميليانو أليغري، مباراتين، وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 يورو، بسبب سلوكه خلال نهائي كأس إيطاليا.

وورد في تقرير رابطة الدوري، الخميس، أن أليغري "تصرف بعدوانية" واستخدم لغة وإيماءات مهينة تجاه الحكام

وأظهر مقطع فيديو على منصة "إكس" أليغري وهو فاقد لأعصابه وغاضب من قرار الحكم حيث قام بتمزيق سترته وحصل على بطاقة حمراء بسبب تصفيقه للحكم بشكل ساخر في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع.

وفاز يوفنتوس على أتالانتا 1-0 ليحصل على اللقب يوم الأربعاء، فيما قد تكون آخر مباراة كبيرة لأليغري مع النادي.

وبهذا التتويج بات فريق يوفنتوس يملك رقما قياسيا في الفوز بلقب كأس إيطاليا بـ15 لقبا فيما يأتي روما وإنتر في مركز الوصافة بـ9 ألقاب.