عاجل - فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات

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أحمد جودة - القاهرة - تم استهداف قاعدة "عوبدا" الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات.

كانت فصائل عراقية أعلنت استهداف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات.

وقد ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، أنَّه أعلنت الفصائل العراقية، استهداف قاعدة "عوبدا" الجوية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالمسيرات.

استهداف آلية إسرائيلية

وعلى صعيد ليس ببعيد، أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه لآلية إسرائيلية من نوع "هامر" وإسقاط جنود تجمعوا حولها بين قتيل وجريح بموقع المطلة.

وأوضح "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد دقيق ‏وترقب لقوات العدو، وعند وصول آلية من نوع هامر إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها عند الساعة 18:50 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024".

وأضاف: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏الآلية بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح".

وكان "حزب الله" أعلن، أمس، يوم الجمعة، أنه "استهدف ‏عند الساعة 1:00 تجمعا للجنود ‏الإسرائيليين في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية". فيما ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب في جنوب لبنان.