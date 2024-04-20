نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصرع 58 شخصا على الأقل في حادث غرق في إفريقيا الوسطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي 58 شخصا على الأقل مصرعهم في حادث غرق في إفريقيا الوسطى، حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وظهر في فيديو منتشر على منصة "إكس"، قارب كبير مصنوع من الخشب على متنه عشرات الأشخاص.

وبعد دقائق من انطلاقه عبر نهر أوبانجوي، أحد روافد نهر الكونغو، غرق القارب وسقط جميع من كان على متنه في الماء.

وتعالت أصوات من كانوا على ضفاف النهر من هول المشهد، وبدأ الناس رحلة محاولة إنقاذ الغارقين في الماء.

وقال بعض المتابعين على "إكس"، إن القارب كان يضم 250 شخصا متجهين لحضور جنازة.

