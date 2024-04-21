حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 08:25 مساءً - قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إنه يتم العمل للتوصل لاتفاق مع لبنان، التي تتشارك الحدود مع سوريا وإسرائيل، من أجل منع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي عبر لبنان.

الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق مع لبنان للحد من اللاجئين السوريين

وأضاف خريستودوليدس لمجموعة ' ار ان دي' الألمانية في حوار نُشر اليوم الأحد أن قبرص تريد مساعدة لبنان في التعامل مع اللاجئين بحيث لا يأتي المزيد منهم إلى قبرص.

وأوضح أنه يعتزم السفر إلى لبنان في الثاني من أيار/مايو المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مالية ملموسة من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، أكد خريستودوليدس أن الحزمة لن تتضمن فقط مساعدات مالية، ولكن أيضا دعما لمؤسسات لبنانية مثل القوات المسلحة، التي تعتبر عاملا باعثا للاستقرار في البلاد.

ووصف خريستودوليدس الوضع الراهن في قبرص بالحرج.

ويذكر أنه منذ بداية العام، وصل 4000 مهاجر إلى قبرص، مقارنة بـ 78 فقط خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتعاني لبنان، التي تقع على بعد نحو 160 كيلومترا من قبرص، من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، وواحدة من أسوأ الأزمات في العالم منذ منتصف القرن الـ19، بحسب البنك الدولي. وفقدت العملة المحلية اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها.