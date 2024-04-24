العالم اليوم - إسرائيل تعلن تصفية نصف قادة حزب الله وتهاجم جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن تصفية نصف قادة حزب الله وتهاجم جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 أبريل 2024 04:21 مساءً - أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تنفذ عملية هجومية على جنوب لبنان بأكمله، وأنها قضت على نصف قادة حزب الله في هذا البلد.

وقال غالانت في بيان: "انتشرت القوات عند الحدود، وتنفذ عمليات هجومية على جنوب لبنان بأكمله".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له شن غارات واسعة النطاق قال إنها طالت عشرات الأهداف في غضون عدة دقائق، منها بنى تحتية لحزب الله في محيط عيتا الشعب بجنوب لبنان.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما واسع النطاق طال قرابة 40 هدفا لحزب الله في محيط عيتا الشعب عبر طائرات حربية وقصف مدفعي.

كما لفت إلى أن "بنك الأهداف الإسرائيلية تضمن مهاجمة مستودعات لتخزين الأسلحة، واستهدف تدمير البنى التحتية التابعة للحزب في المنطقة الحدودية"، التي اعتبرها مركزا لمهاجمة الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

كان غالانت قد قال في وقت سابق الأربعاء إن إسرائيل قضت على "نصف قادة حزب الله في لبنان"، مشيرا إلى أن "النصف الآخر يختبئ".

وأوضح في حديث أمام العسكريين في القيادة الشمالية: "على الصعيد العملياتي الفترة المقبلة ستكون حاسمة".

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

ومنذ بدء التصعيد، قتل في لبنان 380 شخصا على الأقل بينهم 252 عنصرا في حزب الله و72 مدنيا، وفق حصيلة أعدتها "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي المقابل، أحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكريا و8 مدنيين.