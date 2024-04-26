وانغ يي: لا يوجد علاج معجزة لحل الأزمة الأوكرانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه لا يوجد علاج معجزة لحل الأزمة الأوكرانية، مشددا على ضرورة خلق أطراف النزاع الظروف اللازمة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات السلام.

وقال وانغ يي في حديث لصحيفة Peninsula القطرية: "علينا الإصرار دائما على التسوية السلمية. ولا ينتهي أي نزاع أو حرب في ساحة المعركة بل إلى طاولة المفاوضات".

وأكد أن بلاده تدعم عقد مؤتمر دولي تعترف به روسيا وأوكرانيا بمشاركة متساوية لجميع الأطراف والبحث المحايد لمبادرات السلام من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن.

وأضاف: "علينا دائما التمسك بالموضوعية والعدالة. لا يوجد أي علاج معجزة لتسوية النزاع ويجب على كل طرف البدء من نفسه وخلق الظروف لوقف الحرب وبدء مفاوضات السلام وخلق الثقة المتبادلة".

وأشار إلى وجود خطر تعميق النزاع الأوكراني، داعيا المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لتخفيف حدة التوتر.

وأضاف: "موقف الصين من الأزمة الأوكرانية واضح وشفاف. لا تعد الصين طرفا للنزاع أو مسؤولة عنه، لكنها لم تتابعه أبدا بلا مبالاة عن بعد".

وتابع: "هناك خطر حدوث مزيد من تعميق وتصعيد الأزمة، وعلى المجتمع الدولي تعزيز تماسكه وتوحيد جهوده لتحقيق السلام واتخاذ إجراءات حقيقية لتخفيف حدة التوتر".