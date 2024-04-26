العالم اليوم - غيرهارد كونراد: حماس تستغل الرهائن كدروع بشرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أبريل 2024 03:28 مساءً - أكثر من مئتي يوم مرت على هجوم السابع من أكتوبر، ومنذ ذلك اليوم بدأت جهود من أطراف عديدة للوساطة في ملف الرهائن والمحتجزين لدى حماس، خصوصا وأن العدد كان كبيرا.

اللافت في الأمر أن التقدم المحرز كان محدودا وواجه عقبات كثيرة بعكس ملفات أخرى مشابهة حدثت سابقا مثل صفقة التبادل بين حزب الله وإسرائيل عام 2008، وحتى مع حماس عام 2011 .. فما السبب، وما المطلوب لتحريك هذا الملف؟

يشير العضو السابق في المخابرات الألمانية والوسيط السابق بين حزب الله وإسرائيل، الدكتور غيرهارد كونراد خلال حديثه لـغرفة الأخبار على "دوت الخليج" إلى توقف المفاوضات بين كل من حماس و إسرائيل وإلى عدم وجود أي علامات تشير إلى كيفية تجاوز هذه العراقيل بين الجانبين في الوقت الذي يسعى فيه كل طرف إلى التصعيد.

وفيما يلي أبرز ما قاله كونراد: