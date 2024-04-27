العالم اليوم - "الثعالب" تعود للبريميرليغ بعد خسارة مذلة لليدز

انتم الان تتابعون خبر "الثعالب" تعود للبريميرليغ بعد خسارة مذلة لليدز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 أبريل 2024 01:21 صباحاً - عاد ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمة أقرب منافسيه ليدز يونايتد 4-صفر أمام مضيفه كوينز بارك رينجرز ليمنح متصدر دوري الدرجة الثانية فارقا لا يمكن تعويضه في قمة الترتيب.

وقلصت النتيجة فرص ليدز صاحب المركز الثاني في التأهل المباشر للدوري الممتاز. ويتأخر الفريق بفارق أربع نقاط عن ليستر قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم ويتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن إبسيتش تاون الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "الثعالب" تعود للبريميرليغ بعد خسارة مذلة لليدز .. في رعاية الله وحفظة