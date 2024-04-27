نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم صاروخي من لبنان يستهدف مناطق في الجليل الأعلى شمال إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوت صافرات الانذار في الجليل الأعلى شمال إسرائيل بعد هجوم صاروخي من لبنان.

وأعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل عن إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من إطلاق صواريخ وقذائف في مناطق كريات شمونة ومرغليوت والمنارة.

وأفاد مراسل RT أن رشقة صاروخية أنطلقت من جنوب لبنان باتجاه مناطق في الجليل الأعلى شمال اسرائيل. وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجارين في المنطقة.

وقالت القناة 12 العبرية أنه تم إسقاط هدف وإطلاق صاروخين مضادين للدبابات في موقع المنارة في إصبع الجليل.

وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل بحاجة إلى تصعيد هجماتها في لبنان من أجل تحقيق الهدوء.

وقال "هناك طريقة للخروج من الوضع، وهي زيادة الهجمات. لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف الآن، إنها (الهجمات من لبنان) خطيرة على المنطقة بأسرها".

وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية "من المستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله في لبنان".

وأفادت وكالة "بلومبيرج" الجمعة بأن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع "حزب الله".