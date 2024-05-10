نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الزمالك يصحح الأخطاء قبل مباراة نهضة بركان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب أكاديمية جامعة بركان، لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادًا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

الزمالك ينفذ بعض الجمل الفنية والخططية

وتولى جوزيه جوميز المدير الفني وأحمد مجدي المدرب المساعد الإشراف على تدريب مجموعة، في حين تولى أندري بيكي المدرب العام قيادة المجموعة الأخرى.

وقام أعضاء الجهاز الفني بتوجيه اللاعبين ومنحهم التعليمات خلال الفقرة الفنية وتصحيح الأخطاء.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.